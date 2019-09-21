YPG/PKK sınırdaki bayrağı başka bir bayrakla değiştirdi

21.09.2019 22:47

Tel Abyad'daki AA muhabirlerinin kent merkezinden elde ettiği yeni görüntüde, Türkiye'nin baskıları sonucu, YPG/PKK'lı teröristlerin ilçe merkezinde bayrak değiştirme oyununa gittiği görüldü.Terör örgütü YPG/PKK, Suriye-Türkiye sınırında işgal ettiği Tel Abyad ilçesindeki bayrağını, kendine bağlı sözde askeri meclisin bayrağıyla değiştirdi.

Çekimlerde, teröristlerin daha önce kent merkezinde göndere çektiği büyük boy YPG/PKK bayrağının yerinde, şu an yine örgüte bağlı olan sözde askeri meclis bayrağının bulunduğu fark ediliyor.

TERÖRİSTLER TEL ABYAD'DAKİ VARLIĞINI SÜRDÜRÜYOR

ABD DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye ile ABD arasında çalışmaları devam eden güvenli bölge faaliyetleri kapsamında devriyeler sürerken, terör örgütü Tel Abyad ilçesindeki varlığını sürdürüyor. Örgütün varlığı, kendisine bağlı sözde askeri meclis ile kent merkezindeki silah depoları, meskun mahal hazırlıklarına meclis görünümü altında devam ediyor.ABD desteğini almaya devam eden örgütün kentlerde ilan ettiği askeri meclisler ise üniforma ve bayrak değiştiren örgüt üyelerinden oluşuyor. YPG/PKK, işgal ettiği Tel Abyad'da örgüte bağlı sözde askeri meclisleri geçen haziran ayında SDG'ye devretmiş gibi göstererek varlığını sürdürme kararı almıştı.

YPG/PKK, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te SDG adı altında bir araya getirdiğini duyurmuştu. PKK'yı terör örgütü olarak kabul eden ABD, örgütle iş birliğine kılıf bulmak amacıyla SDG ismini vermişti. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas, 22 Temmuz 2017'de YPG'nin adını kendilerinin tavsiyesiyle "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) olarak değiştirdiğini itiraf etmişti.

ERDOĞAN'DAN OPERASYON SİNYALİ

Erdoğan, geçen çarşamba yaptığı açıklamada da, güvenli bölge meselesi için "İki hafta içinde buradan bir sonuç çıkmazsa kendi hareket planlarımızı devreye sokacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA