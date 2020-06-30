Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi

Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi Yozgatlı Metin Yavuz'un Fransa'da belediye başkanı seçilmesi ilçesi Boğazlıyan'da sevinçle karşılandı Fransa'nın Başkenti Paris'in banliyolarından Valenton şehrinde yapılan seçimlerde Türk siyasetçi Metin Yavuz'un belediye başkanı...

30.06.2020 16:57 | Son Güncelleme: 30.06.2020 17:03

Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi

Yozgatlı Metin Yavuz'un Fransa'da belediye başkanı seçilmesi ilçesi Boğazlıyan'da sevinçle karşılandı

YOZGAT - Fransa'nın Başkenti Paris'in banliyolarından Valenton şehrinde yapılan seçimlerde Türk siyasetçi Metin Yavuz'un belediye başkanı seçilmesi doğup büyüdüğü Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde de sevinçle karşılandı.

Fransa'nın Başkenti Paris'in banliyolarından Valenton şehrinde belediye başkanı seçilen Türk siyasetçi Metin Yavuz'un Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesindeki yakınları ve akrabaları, Yavuz'un belediye başkanı seçilmesinin gururunu yaşıyor.

"Metin Yavuz ile gurur duyduk"

İlk ve ortaokulu Boğazlıyan ilçesi Uzunlu Beldesinde tamamlayan ve ardından ailesi ile Fransa'ya giden Metin Yavuz'u telefonla arayıp tebrik eden Uzunlu Belde Belediye Başkanı Okan Yaşar Elbaşı, Yavuz ile gurur duyduklarını söyledi. Elbaşı yaptığı açıklamada, "Her şeyden önce Metin Yavuz ile gurur duyuyoruz. Bir Türk olarak Fransa'da Valenton ilçesinde belediye başkanı seçildiği için. Metin Yavuz, Uzunlu'nun yetiştirmiş olup Fransa'ya 15 yaşında gönderdiği bir değerdir. Bundan önceki dönemde 6 yıl önceki seçimlerde belediye başkanlığını küçük bir oyla kaybetti. Ama hiçbir zaman mücadelesini bırakmadı, azminden ödün vermedi başaracağına inanıyordu. Seçim propagandasını sürekli takip ettim, sürekli görüştük, irtibat halindeydik. Gerçekten Türk nüfusunun çok az olduğu Valenton'da kültürel faaliyetlere katılan sürekli sosyal faaliyetler gerçekleştiren çok candan bir insandır. Bu seçimi çok kolay kazanmadı. Seçimi kazanmasına çok sevindik onunla gurur duyuyoruz." dedi.

"Uzunlu benim küçük Paris'im"

Uzunlu Belde Belediye Başkanı Elbaşı'ya projelerini anlatan Metin Yavuz da açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "İlk ve orta okulu Uzunlu'da okudum. Uzunlu'ya ne kadar bağlı olduğumu herkes bilir. Uzunlu benim küçük Paris'imdir. Uzunlu ile her zaman övünür takdir ederim. Belediye başkanı seçildiğim için onur duyuyorum. Projelerimiz içerisinde öncelikli olarak sosyal ve kültürel komplekslerimiz yok. Burada bu ihtiyaçları gidereceğiz. Halkımızın bu yönde çok talebi var. Daha sonra güvenlik birimi kuracağız. Burada küçük esnafımıza alış veriş merkezleri çok zarar verdi, küçük esnaflarımıza yönelik kalkınma çalışmalarımız var. Bir de okullarımızdaki eksiklerimizi tamamlayacağız"

Metin Yavuz'un akrabası, Necdet Aslan ise "Metin Yavuz gururumuz oldu, bütün Yozgatlı hemşerilerimiz adına kendisine çok teşekkür ediyorum. Seçimi kazanmasına çok mutlu olduk" şeklinde konuştu.

Oyların yüzde 52.37'sini aldı

Metin Yavuz, Fransa'nın Başkenti Paris'in banliyolarından Valenton şehrinde yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Fransa Kominist Partisi'nin adayı Laurent Perinchon'a karşı yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 52,37'sini alan Yavuz, Valenton Belediye Başkanı seçildi. Perichon ise yüzde 41,91 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı.

Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye Bakan Albayrak girdi Haber
Tıp okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği para sobada yanınca devreye...
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu Haber
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı Haber
Zorla evlendirilmek üzereyken polis baskınıyla kurtulan kızın gözyaşlarının altından dram çıktı
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı Haber
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini...
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama Haber
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı Haber
Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
Organlarının çalındığını düşündüğü oğlunun cansız bedeniyle saatlerce sokakta oturdu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Gelin adayı, göğüsleri büyük görünen kız kardeşini nedimelikten kovdu
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Cani adam, 3 yaşındaki Alperen'i ağladığı için öldürmüş
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Son Dakika: Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'un başı eski sevgilisiyle dertte! Tehdit ve baskı yüzünden savcılığa koştu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
Suudi Arabistan'da çekirge istilası paniğe neden oldu
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisini abisiyle tanıştırdı
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Üretici isyan ediyor: Şaphane kirazı toptancıda 2 TL, markette 9 TL
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Kırmızı cüretkar bikinisiyle poz veren Duygu Özaslan sosyal medyada gündem oldu
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Şarkıcı Ece Seçkin, nişanlısının yeni yaşını dudak dudağa pozla kutladı
Ebru Polat, İsmail YK'nin 'Bomba Bomba' şarkısında dans ederken kendinden geçti
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Müjdeli haberi Dr. Mehmet Öz verdi! Koronavirüste ölüm oranını azaltan tek ilaç bulundu
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Son Dakika: Elektrik fiyatlarına 3 ay zam yapılmayacak
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
İbrahim Tatlıses'in 42 yaş küçük aşkı, manikürcüsü çıktı
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Hayvan bilimci profesör, Türkiye'deki sürüngenlerin turşusunu kuruyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Halife Hafter Fahrettin Koca Adnan Menderes Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Burcu Esmersoy İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya Dilan Çiçek Deniz
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Çocuk Bursa Beşiktaş
Şu an buradasınız: Yozgatlı Metin Yavuz Fransa'da belediye başkanı seçildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.6.2020 17:09:07. #1.14#
title