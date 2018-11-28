Yozgat ve Sivas'ta Hırsızlık İddiası

Yozgat'ın Akdağmadeni ve Saraykent ilçeleri ile Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, 15 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığı iddia edilen 6 kişi yakalandı.



Saraykent ilçesi Ozan beldesinde Hidayet Fidan, Hatice Sarı, Cengiz Sarı ve Mehmet Öncü ile Kosallı köyünden Ahmet Kaygısız'ın evinden çeşitli ev eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yozgat ve Sivas'ta 15 ev ve iş yerinde hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheliler Onur K, Fatih A, Mutlu A, Aykut D, Sinan G. ve Emel Ş, emniyet ve jandarma ekiplerinin ortak operasyonunda Saraykent ilçesinde yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlananan zanlılar, Adliyeye sevk edildi.