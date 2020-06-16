Yozgat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
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Yozgat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı

Yozgat'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yozgat'taki trafik kazasında aynı aileden 3 kişi yaralandı
16.06.2020 13:02 | Son Güncelleme: 16.06.2020 13:35

Yozgat'ta meydana gelen tek taraflı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Kırıkkale-Yozgat Karayolu Orhan Gazi köyü yakınlarında meydana geldi. Kırıkkale istikametinden Yozgat'ın Yerköy istikametine gitmekte olan Selatdin Önal (58) yönetimindeki 26 UL 385 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak takla attı.

Kazada sürücü Selatdin Önal ile araç içerisinde bulunan Meral Önal (50) ve Busenur Önal (20) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - YOZGAT

Kaynak: İHA

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