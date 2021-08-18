Otomobil ile tır çarpıştı: 3 yaralı
Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Yozgat'ta tır ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Enes Basri Gülsever yönetimindeki 66 DA 633 plakalı otomobil Yozgat-Kayseri yolu kavşağında Adem Yaman idaresindeki 58 ACL 469 plakalı tır ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile M.Y. ve H.A. yaralandı.
Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi ve Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul