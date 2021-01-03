Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
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Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı

03.01.2021 12:53 | Son Güncelleme: 03.01.2021 12:57
Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı

YOZGAT'ta, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

YOZGAT'ta, koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan  kısıtlamada sokak hayvanları için belirlenen alanlara mama bırakıldı.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sokak hayvanlarını olumsuz etkiledi. Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, sosyal hareketliliğin azalması nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent merkezindeki ve ilçelerdeki çeşitli noktalara kedi ve köpek maması bıraktı.

İl Özel İdaresi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şükrü Arslan, sokak hayvanlarının beslenmesine yardımcı olduklarını belirterek, "Valimiz Ziya Polat'ın talimatıyla İl Özel İdaremizin kaynaklarından 2.5 ton kedi ve köpek maması alındı. 13 ilçemizde ve merkezde bu mamaların dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bugün de Yozgat Çamlığı Milli Parkı'nda, gönüllü olan personelimizle birlikte hayvanlarımıza mama bıraktık" dedi.

Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı
Yozgat'ta sokak hayvanları için mama bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Harun GÖKÇEOĞLU

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