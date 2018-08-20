Yozgat'ta Şehitlik Ziyareti

Kurban Bayramı arifesinde Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, şehit aileleri ve vatandaşlar, şehitliği ziyaret etti.

Yozgat Şehitliği'ne eşi Dilek Yurtnaç ile birlikte gelen Vali Yurtnaç, şehit kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.



Kur'an-ı Kerim tilaveti ve okunan duanın ardından AA muhabirine açıklama yapan Yurtnaç, arife günü kabir ziyaretleri ve onlara dua etmenin güzel adetlerden biri olduğunu söyledi.

Şehitlerin ölü olmadığını diri olduklarını dile getiren Yurtnaç, "Arife günleri gelip şehitlerimize dua ediyoruz. Biliyoruz ki onların kanları canları üzerine bu topraklarda yaşıyoruz. Onları hiçbir zaman unutmayacağız. Ailelerinin acılarını paylaşıyoruz, her zaman paylaşacağız. Millet olmak, ümmet olmak bilinciyle şehitlerimize sonuna kadar sahip çıkacağız. Mekanları cennet olsun." dedi.

Şehitlik ziyaretinde Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli de Vali Yurtnaç'a eşlik etti.