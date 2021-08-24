Yozgat'ta okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yozgat'ta okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor

Yozgat'ta okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim dönemi hazırlıkları kapsamında okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

Yozgat Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni eğitim dönemi hazırlıkları kapsamında okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması gerçekleştiriliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, AA muhabirine, eğitim camiası olarak yeni eğitim öğretim dönemi hazırlıklarını sürdürdüklerini söyledi.

Yüz yüze eğitime başlayacak olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Yazıcı, "Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin daha uygun bir ortamda eğitim almaları için tüm hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Okullarımızın dezenfekte edilmesi, temizlik çalışmalarının yapılması, kitapların dağıtılması, salgınla ilgili aparatların okullara dağıtılması, maske dağıtımı ve sınıflarda mesafe konusunda tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 6 Eylül'de çocuklarımızı okullarımıza bekliyoruz. Çocuklarımızı çok özledik, onlar da bizi özledi. Eğitime başlama konusunda herhangi bir sıkıntımız yok." diye konuştu.

Öte yandan, Erdoğan Mustafa Akdağ Ortaokulunda dezenfekte ve temizlik çalışması yapıldı, girişlere maske, dezenfektan ve kullanılmış maskeler için çöp kutusu yerleştirildi.

Okul Müdürü Mehmet Akif Şahin de 2021-2022 eğitim öğretim döneminin 1 Eylül'de uyum programıyla başlayacağını belirterek, "Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığı'nın bizlere ilettiği direktifler doğrultusunda okulumuzda güvenli ve sağlıklı bir şekilde tüm hazırlıklarımızı tamamladık. 1 Eylül itibarıyla da çocuklarımızı okulumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
MEB ve Sağlık Bakanlığı salgında okullarda alınması gereken önlemler rehberi hazırladı
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan 'Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi' il milli eğitim...
Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim...
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi
MEB okula uyum eğitimlerinin çerçevesini belirledi

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hamid Karzai Buğra Kavuncu Zeynep Gül Yılmaz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Düm Tek Tek Mesut Akusta Celil Nalçakan
Spor Ali Koç Arda Güler Mesut Özil Enner Valencia Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Yozgat'ta okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.8.2021 16:14:25. #1.15#

title