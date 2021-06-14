Yozgat'ta köylere 66 süt tankı yerleştirilecek
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Yozgat'ta köylere 66 süt tankı yerleştirilecek

Yozgat'ta köylere 66 süt tankı yerleştirilecek
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Yozgat Süt Toplama Projesi" protokolü imzalandı.

Yozgat'ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, ORAN Kalkınma Ajansı'nca desteklenen "Yozgat Süt Toplama Projesi" protokolü imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Vali Ziya Polat, İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya ve ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci katıldı.

Törende konuşan Vali Polat, Yozgat'ta süt üretimini artırmak için köylerde süt toplama ile ilgili sıkıntı yaşandığını söyledi.

Bu sıkıntıları ortadan kaldırmak için üreticilerin istekleri doğrultusunda çalışma yapılığını aktaran Polat, "Bu kapsamda, ORAN Kalkınma Ajans, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ile 'Yozgat Süt Toplama Projesi'nin imzasını atacağız. Yaklaşık bir milyon 500 bin lira bedelli projenin bir milyon lirasını ajans sağlayacak, kalan kısmını ise İl Özel İdaresinden destek sağlayıp tanklarımızı köylerimize yerleştireceğiz. Proje kapsamında 66 süt tankı köylere yerleştirilecek. Projeye destek veren ORAN Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum." dedi.

Polat, "Bozok Yaylasında Yaşamak İçin Bir Sürü Sebebim Var Projesi" kapsamında da 140 kişinin projeden yararlandığını ve 14 bin koyun verildiğini ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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