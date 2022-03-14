Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

AA - Ferhat Kayhan - Güncel
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Yozgat'ta kombi çaldıkları iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evin deposundan kombi çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evin deposundan kombi çaldıkları öne sürülen iki şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hüyük Mahallesi Dolunay Sokak'taki evin deposundan üç kombinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, şüpheli İ.B'nin evine operasyon düzenledi.

Operasyonda İ.B. ve F.K. kombileri parçalarken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ferhat Kayhan - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Yerköy, Yozgat, Güncel, Haberler

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