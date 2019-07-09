Yozgat'ta alacak verecek kavgası: 1 ölü

Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan kavgada bir kişi yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, otomobil alım satımından kalan 800 lira nedeniyle Fatih Sel (39) ile Ahmet T. (25) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından Ahmet T. ve babası Şaban T. (51), Fatih Sel'in evine gitti.

Çıkan kavga esnasında cam parçası ile boğazından yaralandığı öne sürülen Sel, kaldırıldığı Çayıralan Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Şaban T. ve Ahmet T. gözaltına alındı.

Sel'in cenazesi, otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA