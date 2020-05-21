Yozgat'ta 2 oğlunu şehit veren Fatma anne'den 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek
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Yozgat'ta 2 oğlunu şehit veren Fatma anne'den 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

Yozgat'ta 2 oğlunu şehit veren Fatma anne'den 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek Yozgat'ta 71 yaşındaki 2 şehit annesi Fatma Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.

21.05.2020 17:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:25

Yozgat'ta 2 oğlunu şehit veren Fatma anne'den 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

YOZGAT - Yozgat'ta 71 yaşındaki 2 şehit annesi Fatma Güneş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 2 bin lira bağışta bulundu.

Şırnak'ta 6 Temmuz 1994 yılında şehit olan Piyade Onbaşı Necip Güneş ve 2012 yılında Kırıkkale'de şehit olan er Cabir Güneş'in Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde oturan anneleri Fatma Güneş, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse'yi arayarak milli dayanışma kampanyasına destek olmak istediğini söyledi.

Daha sonra Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ile eşi Nagihan Köse, bağışı almak ve teşekkür etmek için Güneş'in evine gitti.

Şehit annesi Güneş, hazırladığı 2 bin lirayı milli dayanışma kampanyasına bağışlamak üzere Başkan Celal Köse'ye teslim etti. Başkan Köse'de şehit annesine Türk bayrağı hediye etti.

Şehit annesi ile bir süre sohbet eden Başkan Köse, "Anadolu öyle bir coğrafya ki böyle şehit annelerinin olduğu bir yerde yaşıyoruz. Derler ki hem candan hem de maldan ayrılmak çok zordur. Fatma teyzemizde Rabbimin vermiş olduğu iki emaneti bu vatan uğruna şehit vermiş bir ailemiz. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak 'Biz bize yeteriz' kampanyasına destek olmak için bizi aradı. Kendisine şahsım adına teşekkür ediyorum" dedi.

Şehit annesi Güneş ise "Devletimiz bu parayı bana verdi ben de onlara bağışlıyorum, bunu yavrularımın hayrına size teslim ediyorum. Yavrularımı rabbim yanına aldı. Bu kampanyayı televizyonda gördüm, biri alyansını çıkardı verdi birisi inek verdi. Ben de şehit annesiyim dedim çocuklarımın hayrına bu parayı verdim" şeklinde konuştu.

Yozgat'ta 2 oğlunu şehit veren Fatma anne'den 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek

Kaynak: İHA

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