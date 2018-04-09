Yozgat'ta 10 Yaşındaki Çocuk Hafriyat Kamyonunun Altında Can Verdi, Mahalle Sakinleri Yolu Trafiğe...
Yozgat'ta 10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattıYOZGAT'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Yozgat'ta 10 yaşındaki çocuk hafriyat kamyonunun altında can verdi, mahalle sakinleri yolu trafiğe kapattı
YOZGAT'ın Sarıhacılı Mahallesi'nde hafriyat kamyonunun çarptığı 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri, aynı noktada sık sık ölümlü trafik kazalarına karşı önlem alınmadığına tepki göstererek yolu bir süre trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi.
Yozgat'ın Sarıhacılı Mahallesi E-88 Karayolu üzerinde okul servisinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen 10 yaşındaki Ömer Faruk Dursun, süratli geldiği belirtilen sürücüsünün adı belirlenemeyen 33 EBA 26 plakalı hafriyat kamyonunun çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı.
MAHALLE SAKİNLERİ YOLU TRAFİĞE KAPATTI
Aynı noktada hız sınırına uymayan sürücüler nedeniyle sürekli kazaların olduğunu öne süren mahalle sakinleri, önlem alınmadığı gerekçesiyle yolda oturma eylemi yapıp yolu trafiğe kapatarak yetkililere tepki gösterdi. Jandarmanın ikna çabaları sonucu yol trafiğe tekrar 2 saat sonra açıldı. Kazada hayatını kaybeden 10 yaşındaki Ömer Faruk'un yakınları sinir krizleri geçirdi.
Kaza sonrası hafriyat kamyonunu olay yerinde bırakarak kaçan ve kimliği belirlenemeyen harfiyat kamyonu şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.