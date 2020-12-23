Yozgat Jandarma Komutanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Yozgat Jandarma Komutanı Yılmaz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

23.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:48
Yozgat Jandarma Komutanı Yılmaz, AA'nın

Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yozgat İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Sefa Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Albay Yılmaz, haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", yaşam kategorisinde yine Muhammed Enes Yıldırım'ın "Haliç'te gökkuşağı", spor kategorisinde ise Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor" fotoğraflarına oy kullandı.

Yarışmaya katılan fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Yılmaz, AA muhabirlerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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