YouTube'un Bu Özelliği İnternet Kotanızı Daha Az Tüketecek

YouTube Şarkı-Video Özelliği Getirdi, Kotasını Korumak İsteyenler Bunu Tercih Edebilir



YouTube Şarkı Video Özelliği İnternet Kotanızı Daha Az Tüketecek.

YouTube'un en yeni özelliği, ben buna YouTube Şarkı Video Özelliği diyorum; kullanıcıların bir şarkı ile müzik videosu arasında kesintisiz bir şekilde geçiş yapmalarını sağlıyor.

Olay şu hepimizin sevdiği video klipleri isteyenler sadece ses dosyası olarak kullanabilecek. Bu sayede video dosyasından sadece "Ses" dosyası olarak faydalanmanın önü açıldı. İnternet kotanızdan sadece ses-şarkı için kullanmış olacaksınız.

YouTube Şarkı Video Özelliği



YouTube'un mobil uygulaması artık kullanıcılarına "Song" ve "Video" olmak üzere iki seçenek sunacak. Dileyen klibi sadece ses dosyası olarak kullanabilir.

Sesli sürümü seçtiğinizde video sadece şarkıya ve kapak resmine ekleniyor. Video'da ise bildiğimiz gibi. Her iki durumda da şarkıya göre zaman uyumu mükemmel olacak. Böylece ikisi arasında duraklamadan veya başlamadan ileri geri kaydırma yapabileceksiniz.

Kullanıcılar ayrıca, ayarlar menüsüne gidebilir ve WiFi'ye bağlı değilken daha az veri kullanmayı tercih ederlerse "müzik videoları oynatma" yı seçebilirler – ses isteyenler için oldukça kullanışlı bir özellik olacak.

YouTube, şimdiye kadar, beş milyondan fazla müzik videosunu yeni özelliği için şarkılarla eşleştirdiğini söylüyor. Ayrıca bugünden itibaren, YouTube Premium ve YouTube Music Premium olan herkes için bu seçenek mevcuttur.

TNW

Kaynak: Teknotalk.com