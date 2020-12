YouTube ne zaman düzelecek? YouTube ne zaman açılacak?

Google'ın tüm servisleri dünya genelinde çöktü. Önce YouTube, ardından Gmail ve diğer servisler çöktü. Dünya genelindeki kesintinin nedeni henüz bilinmiyor.

YOUTUBE NE ZAMAN DÜZELECEK?

Sosyal medya devi Youtube'a girmek isteyen kişiler "something went wrong" hatası ile karşılaştı. Down detector haritasına göre saat 14:00 itibarıyla kullanıcılar Youtube'a girişte sorun yaşamaya başladı.

Sorunun küresel bir sorun olduğu Down Detector haritasında da yerini aldı.

Bunlar dünyadaki en popüler uygulama ve hizmetlerden bazıları, ancak görünen o ki Google , Gmail ve YouTube bu sabah kapalı.

DownDetector'a göre sorunlar saat 15:00 'da başladı ve dünya çapındaki kullanıcıları etkiliyor. Google henüz sorunlar hakkında yorum yapmadı.Ancak, YouTube ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 54'ü web sitesine erişemediğini,% 42'si video izleyemediğini ve% 3'ü giriş yapmakta zorlandığını söyledi.Gmail ile ilgili sorunlar bildirenlerin% 75'i giriş yapamadı,% 15'i web sitesine erişemedi ve% 8'i mesaj almıyordu.Ayna, üç web sitesine de erişmeye çalıştı ve başaramadı.Google hizmeti Pazartesi akşamı aniden kapandı ve yüzlerce kullanıcıyı etkiledi. Yazma sırasında kesintiye uğrayan hizmetler arasında Gmail, Google arama motoru, YouTube ve Google Haritalar sayılabilir. Bir öncekinden daha yoğun görünen son kesinti, görünüşe göre 10-15 dakika kadar önce başladı. Web kesintilerini izleyen web sitesi Downdetector, dünyanın dört bir yanından 20.000'den fazla kesinti vakası bildirdi.

YOUTUBE'UN YANI SIRA GOOGLE'IN DİĞER HİZMETLERİ DE ETKİLENDİ

Youtube'un yanı sıra Google'ın diğer hizmetleri arasında yer alan gmail, arama butonu da gecikmeden etkilendi. Konu hakkında kısa süre içerisinde açıklama gelmesi bekleniyor.

GOOGLE TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA

Google Türkiye Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Google sunucularında yaşanan sorunların farkında olduklarını belirterek, "Google, bu kritik sorunları gidermek için çalışıyor." açıklamasında bulundu

SOMETHİNG WENT WRONG HATASI NEDİR?

"Something went wrong" hatası Youtube'da herhangi bir sorun ile karşılaşıldığında verilen "bir şeyler yanlış gitti" hatası olarak veriliyor.