Youtheconomic Forum-2018 Uludağ Üniversitesi'nde Başladı

Uludağ Üniversitesi İktisat Topluluğu tarafından düzenlenen YouthEconomic Forum-2018 etkinliği, kent protokolü, akademisyenler ve öğrencilerin katılımı ile başladı. İki gün sürecek etkinlikte Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının yöneticileri öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini aktaracak.

Etkinliğin açılış töreninde; Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek, Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de hazır bulundu.

Törende konuşan Vali İzzettin Küçük, Türkiye'nin uzun süredir orta gelir sorununu çözmeye uğraştığını söyledi. 15 yılda kişi başına düşen milli gelir oranının 3,5 kat arttığına ve 11 bin dolar civarına çıktığına işaret eden Vali Küçük, "Fakat burada birkaç senedir patinaj yapıyoruz. Orta gelir tuzağı dediğimiz şey, bir ülkenin 10 bin dolar seviyelerine gelmesi ve burayı aşmaya çalışması anlamına geliyor. Bu tuzağı aşan birkaç ülke var. Sadece parayla ilgili bir hadise değil. Bursa'ya geldiğimizde ise kentimiz orta gelir tuzağını aşmış bir şehirdir. 17 bin 800 dolar milli gelir var. İşsizlik oranı yüzde 6,5 civarında dolaşıyor. İhracat bakımından İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer alıyoruz. Bu şehir sizlere değerli bir imkan sunuyor. Bana göre üniversitedeki hocadan sonra en değerli hoca yaşadığınız şehirdir. Bursa da böyle bir şehirdir. Üniversiteden bağımsız olarak çok şey bileceğiniz, öğreneceğiniz bir şehirdir. Toplumumuzda yanlış bir algı var. Torpille bir yere gelineceğine inanıyorlar. Belki torpille bir noktaya gidebilirsiniz ancak daha da ileriye gitmeniz mümkün değildir. Hayatta bir sürü fırsat gelecek önünüze, ancak sizin buna hazır olmanız gerekiyor. Hazırlıklı olursanız fırsatları yakalarsınız. Artık bilgiye ulaşmakta sorun yok. Mühim olan sizin için önemli bilgiye ulaşmaktır" dedi.

"Para en son lazım olan şeydir"

Açılış törenine katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ise Türkiye'nin hedefleri olduğuna vurgu yaptı. Bu hedeflere ulaşmanın yolunun ise bilim, sanayi ve teknolojiden geçtiğini söyleyen Bakan Yardımcısı Çelik, "Para, girişimcilik için en son lazım olan şeydir. Önce hayal etmelisiniz. Ondan sonra eksiklerinizi tespit etmeli ve neler yapılması gerektiğini göz önünden geçirmelisiniz. Bakanlık olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Biz ülkemize değer katacak her türlü fikrin ve girişimciliğin arkasındayız. Gençlerimizin eğitimleri aşamasında da çok sayıda desteklerde bulunuyoruz. Sizler, yaptığınız her şeyde yenilikçi adımlar yakalamayı hedefleyin. Mutlaka güçlü hedefleriniz olsun. Türkiye'nin hedefleri var. Sizlerin de hedefleri olsun ki insanlarımıza hep birlikte katkılar sunabilelim. Eğer yüksek teknoloji ürünler üretmezseniz, ürettiğiniz o ürün en fazla sizin karnınızı doyurur. Başka bir katkıda bulunmaz" diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da etkinliği düzenleyen üniversite yöneticileri ve topluluk üyelerine teşekkür etti. Etkinliklerin çok iyi değerlendirilmesi gerektiğine işaret eden Başkan Aktaş, "Tecrübe hayatın en pahalı şeyidir. Çünkü yıllarca denenmiş ve onun için belirli maliyetler ödenmiştir. Onun için bu organizasyonları dikkatle takip etmeniz gerekiyor. Bu oturumlarda yerlilik ve millilik konuları ele alınacak. Yerli ve milli olmak, başkalarının oyununa gelmemek, hiçbir tuzağa düşmeden başkalarının taşeronu ve oyuncağı olmamaktır. Kendiniz yaparsanız, kendiniz sevk ve idare edersiniz. Sonuca kendiniz götürürsünüz. Yerlilik konusunun meyvelerini geçtiğimiz günlerde Afrin'de gördük. İnşallah bu millilik seferberliği tüm alanlara yayılsın diye temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ise yaptığı açılış konuşmasında Türkiye'nin artık kendisine vizyon ve hedefler koyabilecek konuma ulaştığının altını çizdi. Elde edilen ekonomik başarılar ve siyasi istikrar sayesinde hedeflere her zamankinden daha yakın olunduğunu kaydeden Rektör Yusuf Ulcay, bu noktada gençlerin kendisine ve ülkesine güvenen, ufku açık ve donanımlı olmaları gerektiğinin altını çizdi.

YouthEconomic Forum-2018 açılış töreninin sonunda öğrenci topluluğu tarafından destek veren tüm yöneticilere ve katılımcılara teşekkür plaketi takdim edildi. 2 gün boyunca devam edecek etkinlikte Türkiye'nin önde gelen kurum ve kuruluşlarının temsilcileri gençlerle tecrübelerini paylaşacak. - BURSA