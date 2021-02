"Your Honor" dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Türkiye uyarlaması "Hakim" ne zaman başlayacak, konusu ne? Your Honor nereden izlenir?

Breaking Bad'de Walter White karakteriyle tanınan ve hafızalarda büyük bir yer edinen Bryan Cranston, yıllar sonra "Your Honor" dizisinde başrolü üstlendi! Türkiye'de "Hakim" olarak uyarlanacağı duyurulan film, afişlerinin de asılmasıyla beraber iyice merak edildi! Peki, "Your Honor" dizisi konusu nedir? "Sayın Hakim" ne zaman, hangi kanalda?

Tüm ülkeye afişleri asılan ve son günlerde Türkiye'de "Hakim" adıyla uyarlanacağı duyurulan "Your Honor" dizisi, Türkiye'de 7 Aralık'ta ekranlara gelmeye başladı. Showtime yapımı Your Honor dizisi bölümleri, Amerika'da yayınlandıktan 24 saat sonra Türkiye'de ekranlara geliyor. Peki, "Your Honor" dizisi konusu nedir, hangi kanalda? Türkiye uyarlaması "Hakim" ne zaman başlayacak, konusu ne? Your Honor nereden izlenir?

"YOUR HONOR" DİZİSİ KONUSU NEDİR? NEREDEN İZLENİR?

Baş rolünde Bryan Cranston yer alan Your Honor dizisi, Amerika'da yayınlandıktan 24 saat sonra beIN CONNECT'te Türkiye'deki izleyicilerle buluşuyor. Dizi, haftalık olarak beIN CONNECT'te yayınlanıyor. Bryan Cranston, Walther White karakteri ve dizideki unutulmaz performansıyla 1 Altın Küre, 3 tane de Emmy kazandı ve Trumbo filmiyle ilk Oscar adaylığını elde etti. eden Bryan Cranston, Your Honor dizisinde de oldukça etkileyici bir performans ortaya koyuyor.

"Kvodo" isimli İsrail yapımı diziden uyarlanan Your Honor dizisi, New Orleans'ta yaşayan saygın ve büyük bir yargıç olan Michael Desiato'nun (Bryan Cranston) bir trafik kazası sonrası değişen hayatını anlatmaktadır. Eşi, zamansız ölen Desiato, oğlu Adam'ı tek başına büyütmek zorunda kalır. Adam'ın (Hunter Doohan) arabasıyla motosikletli bir gence çarpıp onu öldürmesi sonrasında, Michael oğlunu korumak için yasaları çiğnemek zorunda kalır ve tehlikeli bir yola sürüklenir. Çünkü Adam'ın kazayla ölümüne sebebiyet verdiği genç, şehrin en acımasız suç ailesinin liderinin oğludur. Adam, sadece özgürlüğünü değil hayatın da tehlike altına atmıştır. Your Honor dizisi, izleyicileri gerilim dolu bir hikâyenin içine çekiyor.

"HAKİM" DİZİSİ KONUSU NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çok sayıda başarılı yapıma imza atan Limon Film'in patronu Hayri Aslan,Your Honor dizisinin Türkiye haklarını satın aldığını ve Türkiye televizyonlarına uyarlayacağını duyurdu. Dizinin şimdilik hakları satın alındı. Yakın zamanda oyuncu seçiminin ardından çekimlere başlanacak.