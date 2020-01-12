12.01.2020 14:13 | Son Güncelleme: 12.01.2020 14:13

Yosun havuzu şifa dağıtıyor

KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki Emet termal tesisinde bulunan ve dünyadaki iki havuzdan biri olan yosun havuzunun cilt, deri, eklem, bel ağrıları ve romatizma hastalıklarına iyi geldiği belirtildi.

Emet Termal Resort & Spa Tesisleri'nin Müdürü Ramazan Sezer, 350 yataklı tesislerinde yer alan yosun havuzunun dünyadaki iki havuzdan biri olduğunu, Türkiye'de başka bir örneği olmadığını söyledi. Güneş ışınlarıyla buluşan 38 derece sıcaklıktaki havuzda oluşan yosunun bir çok hastalığa iyi geldiğini, cildi güzelleştirdiği Ramazan Sezer, 'Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kaplıca tedavi hizmetlerini desteklemek amacıyla çıkarttığı kanun kapsamında biz de yer almaktayız. Yosun havuzumuz dünyadaki iki havuzdan biri ve Türkiye'de tek. 38 derece sıcaklığı var. Omuz, eklem ve bel ağrıları gibi birçok hastalığa iyi geliyor. Yosun havuzumuz güneş ışınlarını gördüğü andan itibaren yosun üretmeye başlar. ve yosun partekülleri yüzeye çıkmaktadır. Yüzeye çıkan partekülleri vücutlarına sürerek derilerinin yenilenmesini sağlıyor. Yosunlar buradan taşınamazlar, canlı hücreler olduğu için çıktığında yerinde kullanılır ve faydası o şekilde görülürö dedi.

97 bin metrekare alan içinde 4 ayrı termal suyu bulunan bir tesise sahip olduklarını ifade eden Sezer, 'Termal sularımız ruhsatlıdır ve her 3 ayda bir analizleri yapılır. Buraya gelen misafirlerimizin eklem ağrıları, romatizmal rahatsızlıkları ve aynı zamanda bel ağrıları, bel ve boyun fıtığı gibi rahatsızlıklarıyla bizlere müracaat etmekteler. Sağlık personelimiz ile birlikte yapılacak program çerçevesinde hem tatilleri yapıp hem de sağlıklarına kavuşarak buradan ayrılıyorlarö diye konuştu.

'KAPLICA KEYFİNİ YAŞIYORUZö

Sakarya'dan, Emet Termal Resort & Spa tesislerine gelen ve yosun havuzuna giren Yusuf Tulu, çok soğuk havada sıcak kaplıcalara girme keyfini yaşadığını söyledi. Yosun havuzunun eklem ağrılarına iyi geldiğini ifade eden Tulu, 'Termal havuzlara geldik. Hem şifa için hem de dünyada iki tane olan ve burada bir tanesinin bulunduğu yosun havuz için geldik. Bugün ocak ayı ve çok soğuk havada sıcacık kaplıcalara girme keyfini yaşıyoruz. Yosun konusunda bayan arkadaşlar daha çok faydalanabilirler. Sağlık açısından Sakarya'dan buraya geldik. Şifalı sular için buradayız. Buna ihtiyacı olan çok vatandaşımız var. Eklem ağrıları romatizma ağrıları gibi çok fazla rahatsızlığa şifa kaynağı sular buradaö dedi.

Kaynak: DHA