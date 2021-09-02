Yorgun mermi teğet geçti, ölümden döndü

Samsun'un Bafra ilçesinde, içerisinde oturduğu otomobiline yorgun mermi düşen akaryakıt istasyonu çalışanı ölümden döndü.

Samsun'un Bafra ilçesinde, içerisinde oturduğu otomobiline yorgun mermi düşen akaryakıt istasyonu çalışanı ölümden döndü.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonu çalışanı Rasim Kaya, park halindeki otomobilin direksiyonunda otururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen yorgun mermi tavanı delerek Kaya'nın kafasını sıyırdı ve aracın içine düştü. Ne olduğunu anlayamayan Kaya, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri arabanın içine düşen çekirdeği alarak inceleme başlattı.

"Ölebilirdim, felç kalabilirdim"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Rasim Kaya, "Aracımda otururken tavandan şak diye bir ses geldi. Acaba arabanın üzerine bir şey mi düştü diye dışarı çıktım. Baktım bir şey göremedim, sonra baktığımda tavanda bir mermi deliği gördüm. Mermi tavanı delip kafamın yanından geçip arabanın içine düşmüş. Polise haber verdim. Büyük bir şok yaşadım. Neye uğradığımı şaşırdım. Başıma da isabet edebilirdi, belki ölebilirdim, belki felç kalabilirdim. Arabanın içinde cama yakın oturmam hayatımı kurtardı. Bugün ölmedim, şu anda yaşıyorum ama ölebilirdim de. Bu maganda kurşununu atanın bulunması ve cezalandırılmasını istiyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı