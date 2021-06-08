Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı
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Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel - Haberler | 3. Sayfa

- Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı Komiser hafif yaralandı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya olarak devriye gezen komiserin ayağına yorgun mermi isabet etti.

- Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

Komiser hafif yaralandı, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı

GAZİANTEP - Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaya olarak devriye gezen komiserin ayağına yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası komiser hafif şekilde yaralanırken, geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Gaziantep'in Nizip ilçesi Millet Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Millet Parkı'nda yaya olarak devriye gezen komiser Mustafa K.'nın sol ayağına bir anda yorgun mermi isabet etti. Olay sonrası neye uğradığını şaşıran komiser, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan komisere ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın duyulmasının ardından Nizip Emniyet Müdürü Mustafa Yaman ile çok sayıda polis hastaneye gelerek komiser Mustafa K.'nın durumu hakkında bilgi aldı. Yaralı komiserin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken, yorgun merminin nereden geldiği ile ilgili araştırmalar da devam ediyor.

Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı
Yorgun mermi devriye gezen komiseri yaraladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hanifi Güzel

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