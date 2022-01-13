Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor
Yöneylem Araştırma'nın 27 ilde 3-7 Ocak tarihleri arasında yaptığı "Türkiye Siyaset Paneli" anketinin sonuçları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2002 kişinin katıldığı ankete göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olası bir cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turunda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kaybediyor.
Yöneylem Araştırma Şirketi, 27 ilde 3-7 Ocak tarihleri arasında 2002 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli anketinin sonuçlarını açıkladı.
"Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,9'u AK Parti'yi, yüzde 26,3'ü CHP'yi, yüzde 10,4'ü İYİ Parti'yi, yüzde 8,2'si HDP'yi ve yüzde 4,7'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Kararsızlar, yüzde 10,4; oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 7,1 olarak ölçüldü.
Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise seçmenlerin milletvekilliği seçiminde parti tercihleri şöyle oldu:
- Yüzde 32,3 AK Parti
- Yüzde 31,5 CHP
- Yüzde 12,6 İYİ Parti
- Yüzde 9,2'si HDP
- Yüzde 6,1 MHP
Araştırmada seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 2 farklı adayla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu olsa hangi adaya oy vereceği de soruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 38,7'lik bir oy oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 43,8 oy oranı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 13 oldu.
Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında ise yüzde 37,4 oranında tercih edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,6 ile Erdoğan karşısında öne geçti. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı İmamoğlu'nun adaylığı senaryosunda yüzde 7,6'ya düştü.
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