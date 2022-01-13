Yöneylem Araştırma'dan dikkat çeken anket! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu karşısında kaybediyor

Yöneylem Araştırma Şirketi, 27 ilde 3-7 Ocak tarihleri arasında 2002 kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği Türkiye Siyaset Paneli anketinin sonuçlarını açıkladı.

KARARSIZLAR YÜZDE 10,4

"Bu pazar milletvekili seçimi yapılacak olsa hangi partiye oy verirsiniz?" diye sorulduğunda kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtılmadan önce Türkiye genelinde seçmenlerin yüzde 26,9'u AK Parti'yi, yüzde 26,3'ü CHP'yi, yüzde 10,4'ü İYİ Parti'yi, yüzde 8,2'si HDP'yi ve yüzde 4,7'si MHP'yi destekleyeceğini ifade etti. Kararsızlar, yüzde 10,4; oy kullanmama eğilimde olanlar yüzde 7,1 olarak ölçüldü.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA AK PARTİ YÜZDE 32,3'Ü BULUYOR

Kararsızlar ve oy kullanmayacaklar dağıtıldığında ise seçmenlerin milletvekilliği seçiminde parti tercihleri şöyle oldu:

Yüzde 32,3 AK Parti

Yüzde 31,5 CHP

Yüzde 12,6 İYİ Parti

Yüzde 9,2'si HDP

Yüzde 6,1 MHP

İKİNCİ TURDA İKİ FARKLI ADAY

Araştırmada seçmenlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı 2 farklı adayla ilgili olarak cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu olsa hangi adaya oy vereceği de soruldu.

KILIÇDAROĞLU KARŞISINDA YÜZDE 38,7 OY ORANINA ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 38,7'lik bir oy oranına ulaştı. Kılıçdaroğlu ise Erdoğan karşısında yüzde 43,8 oy oranı aldı. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda oy kullanmam diyenlerin oranı yüzde 13 oldu.

İMAMOĞLU CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A KARŞI YÜZDE 51,6'YA ULAŞTI

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu karşısında ise yüzde 37,4 oranında tercih edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yüzde 51,6 ile Erdoğan karşısında öne geçti. Oy kullanmayacağını belirtenlerin oranı İmamoğlu'nun adaylığı senaryosunda yüzde 7,6'ya düştü.

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