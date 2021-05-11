Yönetmen Murat Çeri'nin ilk filmi 'Bir Düş Gördüm' Nepal'den ödülle döndü
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Yönetmen Murat Çeri'nin ilk filmi 'Bir Düş Gördüm' Nepal'den ödülle döndü

Yönetmen Murat Çeri'nin ilk filmi 'Bir Düş Gördüm' Nepal'den ödülle döndü
Hürriyet - Haberler | Magazin

Yönetmen Murat Çeri'nin ödüllü filmi "Bir Düş Gördüm", Nepal Uluslararası Film Festivali'nde (NIFF) International Federation of Film Societies (IFSS) tarafından seçilmiş festivallerde verilen "The Don Quijote Award"a layık görüldü.

Yönetmen Murat Çeri'nin ödüllü filmi "Bir Düş Gördüm", Nepal Uluslararası Film Festivali'nde (NIFF) International Federation of Film Societies (IFSS) tarafından seçilmiş festivallerde verilen "The Don Quijote Award"a layık görüldü.

Ödül sahibi, İtalyan film yapımcısı Laura Mancuso Prizzitano, Hint film aktivisti Madhurima Barua Sen ile Nepalli film yapımcısı Ritar Sherpa'dan oluşan jürinin değerlendirmesiyle belirlendi.

"Bir Düş Gördüm" daha önce 11. Dada Saheb Phalke Film Festivali, BangkokThai Uluslararası Film Festivali ve İskandinav Uluslararası Film Festivali'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda uluslararası festivalden çeşitli ödüller aldı.

Film, yakın zamanda "Budapeşte Bağımsız Film Festivali"nde, "Bükreş Film Ödülleri Festivali"nde, "İbiza Uluslararası Bağımsız Film Festivali", panorama kategorisinde, İran'da ise "Roshd Film Festivali"nde yarışmaya devam edecek.

Film hakkında

TRT'nin ortak yapımcılığında çekilen ve uluslararası ismi "In My Dream" olan filmin görüntü yönetmenliğini Durmuş Sorkut, kostüm tasarımını ise Ebru Tunçoktay üstlendi.

2018'de düzenlenen Boğaziçi Film Festivali'nde Bosphorus Film Lab'in finalistlerinden olan, aynı yıl Malatya Film Festivali'nden de "TRT Ön Alım Yapım Desteği" ile dönen "Bir Düş Gördüm"de ayrıca Nevzat Yılmaz, Harun Reha Pakoğlu, Ferda Işıl, İsmail Hakkı, Nurdan Albamya, Mustafa Halazaroğlu, Emin Yalçın, Fatih Dokgöz, İsmail Kavrakoğlu, Furkan Aydın Çelik, Muhammed Emir Balcı, Muhammed Yakup Baybars ve Yusuf Ekinci rol alıyor.

Dokuz yaşındaki Tarık'ın yaşadığı bir trafik kazası sonrası başından geçenlere odaklanan "Bir Düş Gördüm"ün konusu şöyle:

"Kazada babası hayatını kaybeden, annesi komaya giren Tarık hafıza kaybı yaşar. Geçmişiyle bağı sadece gördüğü simgesel düşlerdir. Kazadan sonra köye dedesinin yanına giden Tarık, bu yeni hayatını, düşlerini ve orada yaşadıklarını hayata tutunma aracı olarak kullanır. Bu arada Tarık, annesi ölen bir sıpayı yaşatma çabasındadır."

Kaynak: Hürriyet

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