Yönetmen Müfit Can Saçıntı: "Hayallerinizden vazgeçmeyin" - Haberler Magazin
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Yönetmen Müfit Can Saçıntı: "Hayallerinizden vazgeçmeyin"

Yönetmen Müfit Can Saçıntı:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Kütahya'da üniversite öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

KÜTAHYA (İHA) - Yönetmen Müfit Can Saçıntı, Kütahya'da üniversite öğrencileriyle söyleşi gerçekleştirdi.

Kariyer planlaması ağırlıklı gerçekleşen söyleşide Saçıntı, hayallerden vazgeçmemek gerektiğini vurgulayarak, "Oyuncu olmak istiyordum ama 'pelteğin var' olmaz dediler. Hayal kırıklığı oluşturdu. Biz de iletişim fakültesine yöneldik. 30 sene sonra 'sen pelteksin denilen çocuk' oyuncu oldu. Şunu söylemek istiyorum; Hepimizin hayalleri var. Sizden ricam hayallerinizden vazgeçmeyin. Hele günümüzün dünyasında yarının neler getireceği belli değil" dedi.

Yönetmen Saçıntı ayrıca Mandıra Filozofu filmi, anılarından, televizyon geçmişi gibi konular hakkında da bahsetti. - KÜTAHYA

Yönetmen Müfit Can Saçıntı: Hayallerinizden vazgeçmeyin

Yönetmen Müfit Can Saçıntı: Hayallerinizden vazgeçmeyin

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri

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