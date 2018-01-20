Yönetmen Kaplanoğlu Gazianteplilerle Buluşacak

Yönetmen Semih Kaplanoğlu, "Buğday" filminin gösterimi ve söyleşi programı için Gaziantep'e gelecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep kültür sanat hayatına güçlü bir katkı sağlamak amacıyla valilik ve Şehitkamil Belediyesi, "Buğday" filminin senaristi ve yönetmeni Kaplanoğlu'nu sanatseverlerle buluşturacak.

Ünlü yönetmen Kaplanoğlu, 22 Ocak Pazartesi günü Sinepark Nakıp Ali Sineması'nda yapılacak film gösteriminin ardından Gazianteplilerle söyleşi gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ali Yerlikaya, Türk sinemasında önemli bir yeri olan Semih Kaplanoğlu'nu Gaziantep'te misafir edecek olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bütün hemşehrilerimizi 'Buğday' filminin şehrimizde yapılacak gösterimine davet ediyoruz. Türk sineması adına çok ümit verici bu önemli yapımı hep birlikte izleyelim." değerlendirmesinde bulundu.

Bir çok sembol ve metaforla zenginleşen, orijinal dili İngilizce olan filmin çekimleri, Türkiye, ABD ve Almanya'nın farklı şehirlerinde siyah-beyaz olarak gerçekleştirildi.

Film, parlak bir kariyeri ve bildiği her şeyi terk eden bilim insanı Cemil Akman ile tohum genetiği uzmanı Prof. Dr. Suat Erin'in yolculuğunu konu ediniyor.

Türkiye, Almanya, Fransa, İsveç ve Katar ortak yapımı "Buğday" filminin başrollerini Jean-Marc Barr, Ermin Bravo, Grigory Dobrygin ve Cristina Flutur paylaşıyor.