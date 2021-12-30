Yoncalı'da beton asfalt çalışmaları

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'da, Yoncalı Mahallesi'ni Çevre Yolu'na bağlayan 1,5 kilometrelik yolda başlatılan beton asfalt çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Yoncalı Mahallesi'nde tamamlanan asfalt çalışmaların yanında, beton asfalt çalışmaları da devam ediyor. Çevre yolu ile Gülümser Hatun bölgesine bağlantıyı sağlayan 1,5 kilometrelik yolda başlatılan beton asfalt çalışmalarının bin 100 metresi tamamladı. Geri kalan 400 metrelik yolun da bu hafta içinde tamamlanması planlanıyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı asfalt ekipleri Yoncalı Mahallesi'nde yapılan çalışmanın ardından hava şartlarının durumuna göre Yeni Bosna Mahallesi ile Perli Mahallesi arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolda beton asfalt çalışmalarına başlayacak. - KÜTAHYA

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