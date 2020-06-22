Yonca Evcimik, dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü
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Yonca Evcimik, dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü

Metin Özülkü ve Hakan Eren'in sunumuyla gerçekleşen programda Evcimik, 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla takipçilerine müzik resitali sundu.

Yonca Evcimik, dinleyicilerini 90'lı yıllara götürdü
22.06.2020 10:12 | Son Güncelleme: 22.06.2020 10:29

Yonca Evcimik, yayında Kendine Gel, Tükendik, 8:15 Vapuru, Aboneyim, Oyun Bitti, Bandıra Bandıra şarkılarını seslendirdi.

90'ların kendisi için mutluluğu, özgürlüğü ve çok çalışmayı ifade ettiği belirten Evcimik, "Ben 90'larda ne yaptığımı bilmeyecek kadar çok çalışıyordum. Hakikaten 12 yıl kadar ne yaptığımı bilmeden çalışmışım. Klipler, albümler, Çılgın Bediş. Güzel işler yapmışım ki hala buradayım. Dolayısıyla şu anda da 90'lara bir dönüş var. O naifliği arıyoruz. 90'lardaki o samimiyet artık yok. Hiçbir şarkı o zamanlar birbirine benzemezdi, şimdi ise hepsi birbirine benziyor." dedi.

Yonca Evcimik, yayında Abone albümünün hikayesini de paylaştı. Abone albümünün satış patlaması yapacağını kimsenin tahmin etmediğini söyleyen Evcimik, "İlk seçilen şarkım Abone olmuştu. Çünkü dans etmek istiyordum ve dolayısıyla ona uygun olması gerekiyordu. Ondan sonra Aysel Gürel üstüne söz yazdı. Çok naif, amatör ruhla yapılmış ama profesyonel bir çalışmaydı. Abone benim için bir dönüm noktasıydı." dedi.

Hayvan hakları için savaşmaktan mutluyum

Evlilik konusuna da değinen ünlü şarkıcı, "Çocuğun olsun istemez miydin sorularından konu her seferinde buralara geliyor. Çocuk istesem yapardım. Demek ki istememişim.Bence her insanın görevi annelik olmayabilir. Benim de görevim hayvanların annesi olmak. Ben havyan hakları için savaşmaktan da mutluyum." şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler

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