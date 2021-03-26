Yomra'da, dededen kalma yerli mısır tohumları çiftçilere dağıtılıyor

Yomra Belediyesi, "Geçmişten emanet geleceğe miras" projesi kapsamında, atalardan kalma yerli mısır tohumlarını vatandaşlara dağıtıyor.

Yomra Belediyesi, "Geçmişten emanet geleceğe miras" projesi kapsamında, atalardan kalma yerli mısır tohumlarını vatandaşlara dağıtıyor.

Hem yerli tohumu desteklemek ve yaygınlaştırmak hem de Yomra'nın kalkınması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, muhtarlara hazırlanan tohum paketlerini dağıttı.

Bıyık, yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yaygın olarak kullanılan atalardan kalma tohumların son yıllarda özellikle ithal tohumların sahaya çıkmasıyla artık kullanılmadığını belirtti.

Son yıllarda tamamen yok olmaya yüz tutmuş olan bin yıllık tarihi olan yerli ata tohumunu muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtmaya başladıklarını aktaran Bıyık, "Tekrar bu mısırın toprakla buluşmasını ve Yomra sınırları içerisinde tekrar yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü hem lezzeti açısından hem de devamlılığın sağlanması açısından bizim için önem arz etmektedir. Bu çalışmamızla birlikte inşallah gelecek sene birçok noktada ata tohumu mısır tarlalarını tespit etmiş olacağız."

Her mahalle muhtarına 10'ar dönüm araziye dikilebilecek kadar mısır tohumu verdiklerini dile getiren Bıyık, dağıtılan tohumlarla Yomra'da yaklaşık 200 dönüm arazide dededen kalma yerli mısır yetiştirileceğini belirterek, "Son zamanlarda insanların özellikle organik yaşama doğru bir yönelişi söz konusu olduğu için mahsulünü satmak isteyen vatandaşımıza da belediye olarak yardımda bulunacağız. İnşallah verimli bir sonuç alacağız. Hem ata tohumuna sahip çıkacağız hem de Yomra halkına destek olmak, halkın kullandıkları mısırın kaliteli olmasını sağlamak ve bu mısırın tarih içerisinde yok olmasını istemediğimiz için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dededen kalma tohumları köylerde yaşayan bazı çiftçilerden temin ettiklerini aktaran Bıyık, "Mevcut ithal tohumların ekimi kolay, verimi ve dayanıklılığının daha yüksek ancak lezzeti az ve ortaya çıkan mahsulün tekrar tohum ekilme ihtimali yok. Yeni tohum almak zorundadır. Özellikle mısırdan beslenen bir bölgeyiz. Bugünkü şartlarda ekilen mısırın hiçbirinin lezzeti bulunmuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik