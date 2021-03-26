Yomra'da, dededen kalma yerli mısır tohumları çiftçilere dağıtılıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Yomra'da, dededen kalma yerli mısır tohumları çiftçilere dağıtılıyor

Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik - Haberler | Güncel
Yomra'da, dededen kalma yerli mısır tohumları çiftçilere dağıtılıyor

Yomra Belediyesi, "Geçmişten emanet geleceğe miras" projesi kapsamında, atalardan kalma yerli mısır tohumlarını vatandaşlara dağıtıyor.

Yomra Belediyesi, "Geçmişten emanet geleceğe miras" projesi kapsamında, atalardan kalma yerli mısır tohumlarını vatandaşlara dağıtıyor.

Hem yerli tohumu desteklemek ve yaygınlaştırmak hem de Yomra'nın kalkınması amacıyla başlatılan çalışma kapsamında, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, muhtarlara hazırlanan tohum paketlerini dağıttı.

Bıyık, yaptığı açıklamada, Karadeniz'de yaygın olarak kullanılan atalardan kalma tohumların son yıllarda özellikle ithal tohumların sahaya çıkmasıyla artık kullanılmadığını belirtti.

Son yıllarda tamamen yok olmaya yüz tutmuş olan bin yıllık tarihi olan yerli ata tohumunu muhtarlar aracılığıyla vatandaşlara dağıtmaya başladıklarını aktaran Bıyık, "Tekrar bu mısırın toprakla buluşmasını ve Yomra sınırları içerisinde tekrar yetiştirilmesini arzu ediyoruz. Çünkü hem lezzeti açısından hem de devamlılığın sağlanması açısından bizim için önem arz etmektedir. Bu çalışmamızla birlikte inşallah gelecek sene birçok noktada ata tohumu mısır tarlalarını tespit etmiş olacağız."

Her mahalle muhtarına 10'ar dönüm araziye dikilebilecek kadar mısır tohumu verdiklerini dile getiren Bıyık, dağıtılan tohumlarla Yomra'da yaklaşık 200 dönüm arazide dededen kalma yerli mısır yetiştirileceğini belirterek, "Son zamanlarda insanların özellikle organik yaşama doğru bir yönelişi söz konusu olduğu için mahsulünü satmak isteyen vatandaşımıza da belediye olarak yardımda bulunacağız. İnşallah verimli bir sonuç alacağız. Hem ata tohumuna sahip çıkacağız hem de Yomra halkına destek olmak, halkın kullandıkları mısırın kaliteli olmasını sağlamak ve bu mısırın tarih içerisinde yok olmasını istemediğimiz için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Dededen kalma tohumları köylerde yaşayan bazı çiftçilerden temin ettiklerini aktaran Bıyık, "Mevcut ithal tohumların ekimi kolay, verimi ve dayanıklılığının daha yüksek ancak lezzeti az ve ortaya çıkan mahsulün tekrar tohum ekilme ihtimali yok. Yeni tohum almak zorundadır. Özellikle mısırdan beslenen bir bölgeyiz. Bugünkü şartlarda ekilen mısırın hiçbirinin lezzeti bulunmuyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Ahmet Eksik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Vladimir Putin Mustafa Şentop Erkan Kandemir Jülide Sarıeroğlu
Magazin Alişan Demet Akalın Merve Dizdar Birkan Sokullu
Spor Muslera Ozan Tufan Erol Bulut Caner Erkin Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Fırat Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yomra'da, dededen kalma yerli mısır tohumları çiftçilere dağıtılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 15:43:41. #1.16#
title