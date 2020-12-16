Yoluna çıkan köpeğe çarpmamak için kaza yaptı

Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç devrildi.

Kastamonu'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı hafif ticari araç devrildi.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu'dan Ankara istikametine giden 06 BCP 623 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Bülent Kılıç Ballık köyü yakınlarında önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Duble yolun karşı şeridine geçen araç, devrildi. Aracın sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza nedeniyle Ankara Kastamonu kara yolunun Kastamonu geliş yönü yaklaşık yarım saat kapalı kaldı. Yolda araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor