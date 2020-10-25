Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
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Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

25.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:28

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken araç ise olay yerinden kaçtı.

Şanlıurfa'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, bir aracın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybederken araç ise olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi Diyarbakır yolu üzerinde yaşandı. Camiye gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Hasan Tutuluoğlu'na, hızla gelen bir araç çaptı. Yaşlı adama çarpan araç olay yerinden kaçtı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaldırılan ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Yaşlı adamın cenazesi, Karaköprü ilçesindeki Alibaba Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Karaköprü Aile Mezarlığında defnedildi.

Yaşlı adamın yakın arkadaşları ve akrabaları, kazaya neden olan sürücünün yakalanmasını istedi. Yola alt ya da üstgeçit yapılmasını da isteyen yaşlı adamın yakınları, bu bölgede çok sayıda kazanın yaşandığını iddia etti.

Kazada hayatını kaybeden yaşlı adamın yeğeni Ali Tutluoğlu, "Dün burada ikindi namazına giderken amcam birinci yoldan geçiyor, ikinci yoldan geçemiyor. Kendisine hızlı gelen bir araç çarpıyor. Araç çarptıktan sonra burada hayatını kaybediyor. Bu yolda her hafta iki, üç tane kaza oluyor. Çünkü dalgeçten gelen araçlar çok hızlı bir şekilde geliyorlar. Burada kendileri fren yapamıyorlar. Karşıdan karşıya geçerken bir altgeçit yada üstgeçit olmadığı için bu türe kazalar oluyor" diye konuştu.

Mahalleli ise sık sık kazaların yaşandığı yolda yetkililerin bir an önce üstgeçit, altgeçit, hız kesici, radar, trafik ışığı gibi önlemler almalarını istedi. - ŞANLIURFA

Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu
Yolun karşısına geçmeye çalışırken canından oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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