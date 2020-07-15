Yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
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Yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

Yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Düzköy mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı
15.07.2020 20:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:52

Yolun karşısına geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

DÜZCE - Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Düzköy mevkinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan dede ve toruna otomobil çarptı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Düzköy mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zonguldak'tan Düzce istikametine seyir halinde olan M.H.Y. İdaresindeki skoda marka otomobil Düzce-Zonguldak D-655 Karayolu Düzköy Mevkiinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan 77 yaşındaki F. S. ile 2 yaşındaki E. S.'ye çarptı. Çarpmanın etkisi ile dede ve torun yola savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ağır yaralanan 2 yaşındaki E. S.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırdı. Kazada 77 yaşındaki F. S. ve otomobil sürücüsü M.H.Y. için bölgeye gelen ikinci ambulans yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kaza nedeni ile Düzce istikameti kısa süreli tek şeritten sağlanırken, çekici vasıtası ile otomobilin kaldırılması ile yol normal seyrine döndü. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(EB-ALI-RFK

Kaynak: İHA

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