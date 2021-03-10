Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
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Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

10.03.2021 16:56 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:15
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Gamze Çetinkaya (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Gamze Çetinkaya (18) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan aracın kadın sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Konacık Mahallesi'ndeki bir büfede çalışan Gamze Çetinkaya, dün saat 20.00 sıralarında Turgutreis Mahallesi'ndeki evine gitmek için yola çıktı. Atatürk Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen Çetinkaya'ya, Figen H.'nin kullandığı 48 ACS 760 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan genç kız, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Çetinkaya, bu sabah yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü Figen H. ise polis tarafından gözaltına alındı.

AİLESİ HASTANEYE AKIN ETTİGamze Çetinkaya'nın hayatını kaybetmesi üzerine ailesi ile sevenleri hastaneye akın etti. Anne Raziye Çetinkaya acı içinde feryat ederken, Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan baba Mustafa Çetinkaya (49) "Kızım üç ay önce büfede işe başladı. Üç kızım var. En küçük olanıydı. İş dönüşü otomobil çarpmış. Acımız büyük. Üniversite sınavına girecekti. Okumayı çok istiyordu. Söyleyecek söz bulmakta zorlanıyorum. Kelimeler boğazımda düğümleniyor" dedi.Arkadaşları da üzgün olduklarını belirterek, Gamze'nin çok çalışken ve sevgi dolu biri olduğunu anlattı.

Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber
Yolun karşısına geçmek isteyen Gamze'den acı haber

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Selçuk AKBAŞ

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