YOLUN BİR TARAFI SAMSUN BİR TARAFI ORDU

Samsun'un Ambartepe ve Elimdağ mahalleleri ile Ordu'nun Şenbonluk Mahallesi'ni evler arasından geçen dar yol ayırıyor. İki kentin sınırı olarak kabul edilen ve yarısı Samsun diğer yarısı ise Ordu'ya ait yol bölgede oturanlara ilginç anlar yaşatıyor. Bir evden başka eve gitmeyen isteyen mahalle sakinleri şehir değiştirmiş oluyor.Birbirleri ile iletişime geçerken ise sabit telefon hatlarından yararlanırken şehirler arası kod kullanmak zorunda kalıyor.

"SABİTHAT KULLANIYORUZ"

Duruma artık alıştıklarını söyleyen Ambartepe Mahallesi Muhtarı Erdal Demir:"Güvenlik güçleri, bazı ihbar ve adli olaylarda olayın hangi mahallede geçtiğine karar verdikten sonra harekete geçerek müdahalede bulunuyor.Bu yüzden sıkıntılar yaşıyoruz"diyerek sözlerine şöyle devam etti "Bizim burada kahvehanelerimizde, kurulan pazarımızda bütün yaşantımız bir arada geçiyor. Aramızda kız almalar, kız vermeler oluyor. Çocuklarımız karşılıklı evlerde oturmalarına rağmen ayrı okullarda eğitim görüyorlar. Burada hayatımız bu şekilde sürüyor. Camilerimiz arasında 80 metre olmasına rağmen bir taraf 1- 2 dakika önce ezan okuyor. Bize artık bu durum farklı gelmiyor. Ancak dışarıdan gelenlere çok farklı geliyor" dedi.

ARAMIZDAKİ TEK AYRIM RAMAZAN AYINDA 1 DAKİKALIK EZAN VAKTİ



Elimdağ Mahallesi Muhtarı Ferruh Öktem de komşu Şenbolluk Mahallesi ile aralarındaki tek ayrımın Ramazan ayındaki 1 dakikalık ezan vakti olduğunu dile getirdi. Öktem, "Biz burada yıllardır komşuyuz.Aramızdaki tek ayrım Ramazan ayında 1 dakikalık ezan vakti. Komşularımız iftarını 1 dakika önce açıyor. Burada farklı güzellikler oluşuyor. Burada yolun bir tarafı Samsun, bir tarafı da Ordu sınırlarında" diyerek yörede komşuluk ilişkilerini etkileyen bir durumun olmadığını söyledi.

"BU YOL BİZİ AYIRSA DA KADERLERİMİZİ BİRLEŞTİRİYOR"

Şenbolluk Mahallesi Muhtarı Mustafa Aydın ise bir adımla il değiştirdiklerini, yolun insanların kaderlerini birleştirdiğini belirtti. Aydın, "Burada günlük yaşantımızda her şeyimiz ortak. Bu yol illerimizi ayırsa da insanların kaderlerini birleştiriyor.Burada yaşanan bazı farklılıklar olarak kışın elektrikler kesildiğinde yolun bir tarafında varken bir tarafında olmuyor. Yolda yapılan çalışmalarda iki şehrin belediyeleri kendi aralarında anlaşıp çalışmalar yapıyor. Biz burada bir adımla il değiştiriyoruz" dedi.