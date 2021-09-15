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Yolu şaşıran şahin eve girdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Haberler | Güncel

Yolu şaşıran şahin eve girdi Ansızın eve giren şahin şaşırttı Ordu'da akşam saatlerinde ansızın eve giren şahin şaşırttı.

Yolu şaşıran şahin eve girdi

Ansızın eve giren şahin şaşırttı

ORDU - Ordu'da akşam saatlerinde ansızın eve giren şahin şaşırttı.

Şahincili Mahallesi'nde oturan Salih Tepe ve ailesi evlerinin penceresinden hızla içeriye giren şahinin şaşkınlığını yaşadı.

Evin içerisinde bir süre uçmaya çalışan şahin, yakalanarak dışarıya salındı.

Şehrin göbeğinde evine giren şahinin şaşkınlığının yaşadığını dile getiren Salih Tepe, "Akşam saatlerinde evimin balkonunda oturuyordum. Birden ne olduğunu anlamadığım bir şey bana çarptı ve beni yere düşürdü. Sonrasında eve yetişkin şahinin girdiğini gördük. Bir süre odalarda dolaşan şahini yakalayarak yeniden dışarıya yara almadan saldık" dedi.

Yolu şaşıran şahin eve girdi

Yolu şaşıran şahin eve girdi

Yolu şaşıran şahin eve girdi

Yolu şaşıran şahin eve girdi
İhlas Haber Ajansı / Mustafa Bıyık - Son Dakika Haberleri
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Haber: Yolu şaşıran şahin eve girdi - Haberler
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