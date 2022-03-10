HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Yolu kapanan köye kardan tünelle ulaşım sağlanıyor

AĞRI - Ağrı'da kardan dolayı yolu kapanan köye, kardan tünelle ulaşım sağlanıyor

Ağrı'da yolu düşen çığ nedeni ile kapanan Eleşkirt ilçesine bağlı Hayrangöl Köyüne, ulaşım kardan tünelle sağlanıyor.

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde bir süredir etkili olan kar yağışı sonrasında ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Hayrangöl köyü yolunda saat 16: 00 sularında çığ düştü. Çığ düşmesi sonucunda köy yolunda bir araç ve bir köy servisi mahsur kaldı.

Haber verilmesi üzerine harekete geçen İlçe Özel İdaresi Müdürlüğüne bağlı karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metre yüksekliğe ulaştığı yolda, İlçe Özel İdare Müdürü Burak Sönmez yönetiminde 10 personel ve 6 adet iş makinesi ile çalışma başlattı.

Yaklaşık 10 saat süren çalışma sonrasında açılan 20 metre uzunluk, 10 metre yüksekliğindeki kardan tünel yardımı ile mahsur kalan araçlar köye ulaştırıldı.