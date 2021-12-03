YOLU 4 KİLOMETRE KISALTMAK İÇİN DERE ÜZERİNE YAPTIĞI KÖPRÜ, CANINDAN ETTİ

ÇANAKKALE (DHA) - ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde geçimini hayvancılıkla sağlayan İsmail Kuru'nun (62), dere yatağında cansız bedeni bulundu. Kuru'nun, ağıla gidip geldiği yolu 4 kilometre kısaltmak için dere üzerine yaptığı, 2 metre uzunluğundaki ahşap köprüden dengesini kaybederek, suya düşmesi sonucu boğulduğu sanılıyor.

Bayramiç'in Evciler köyünde, evli ve 1 çocuk babası İsmail Kuru, Çayçatı mevkisinde hayvanlarını koyduğu ağıla gidip gelmek için 5 kilometrelik yolu kullanmak yerine derenin üzerine, yaklaşık 20 yıl önce, ahşap köprü yaparak mesafeyi 1 kilometreye düşürdü. Yıllardır bu köprü üzerinden geçerek ağıla gidip gelen Kuru, dün sabah yine küçükbaşlarının yanına gitmek için motosikletiyle yola çıktı. Eve dönmeyen İsmail Kuru'yu merak eden eşi Gülsen Kuru, yakınlarıyla birlikte dere yatağına gitti. Kuru'nun dere kenarında motosikletini gören yakınları, çevrede aramaya başladı. Bu sırada köprüye 50 metre uzaklıkta, dere kenarında kavak ağacı kesimi yapan işçi Ramazan Uymaz, suda set oluşturan ağaçlara takılan Kuru'nun cansız bedenini buldu. İsmail Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kuru'nun, köprünün üzerinde geçerken dengesini kaybedip, suya düşerek boğulduğu sanılıyor. Jandarmanın soruşturması ise sürüyor.