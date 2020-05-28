- Yolsuzluk soruşturmasında Vefa Salman, şüpheli olarak ifade verdi - Yolsuzluk soruşturmasında Vefa Salman, şüpheli olarak ifade verdi Yalova Belediyesi'ndeki 'resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet' soruşturmasında kapsamında görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi.

- Yolsuzluk soruşturmasında Vefa Salman, şüpheli olarak ifade verdi YALOVA - Yalova Belediyesi'ndeki 'resmi evrakta sahtecilik, kamuyu zarar uğratma ve zimmet' soruşturmasında kapsamında görevden uzaklaştırılan Vefa Salman, savcılıkta şüpheli olarak ifade verdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Y İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmekte yolsuzluk soruşturması kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman, Yalova Adliyesi'ne giderek ifade verdi. Avukatlarıyla Yalova Adliyesi'ne giden Salman'ın Cumhuriyet Başsavcılığına 'Resmi evrakta sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık ve zimmet' soruşturması kapsamında şüpheli sıfatıyla ifade verdiği öğrenildi. Kaynak: İHA