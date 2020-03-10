Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi - Haber
Korhan Ekiz Bulvarı, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel

Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

Samsun'da uygulama yapan polislerin yanına gelen 65 yaşındaki Fikret Kıyak'ın ekiplere sarılıp onlara dua etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

10.03.2020 18:57 | Son Güncelleme: 10.03.2020 18:59
Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

Samsun'da uygulama yapan polislerin yanına gelen 65 yaşındaki Fikret Kıyak'ın ekiplere sarılıp onlara dua etmesi, renkli görüntüler oluşturdu.

İlkadım ilçesi Korhan Ekiz Bulvarı'nda uygulama yapan polislerin yanından otomobiliyle geçen Kıyak, aracını durdurarak indi.

Polislere sarılarak dua eden, onların yanında olduğunu belirten Kıyak, "Emniyetimiz, askerimiz, polis ağabeylerimizin varlığını Allah daima nasip eylesin." diyen Kıyak, "Ağabeylerimle beraberim. Allah'ım herkese böyle kişiler nasip eylesin. Kötü niyetli olan kişileri nasip eylemesin. Hepinizden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Uygulamada görev yapan polis memurları da Kıyak'a teşekkür etti.

Kıyak, daha sonra aracına binerek yoluna devam etti.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube ekipleri, kent genelinde şüpheli araç ve kişiler üzerine uygulama gerçekleştirdi.

Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz Haber
Doktorlardan korkutan koronavirüs itirafı: İtalya gibi olabiliriz
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu! Haber
Şehit mezarındaki bayrağı değiştirmek isteyen zabıtanın acı sonu!
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu Haber
Bir kentimizin başına talih kuşu kondu! İki kuyuda doğal gaz bulundu
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı Haber
Koronavirüsle ilgili araştırma sonuçları korkunç gerçeği ortaya çıkardı
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı Haber
Messi korkusu bunu da yaptırdı! Alınan önlem, sosyal medyayı salladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika James Jeffrey Vladimir Putin Charles Michel Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilek Yaman Elçin Sangu Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Tamer Tuna Adem Büyük Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu
Daha Fazla Rusya Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: Yoldan geçen vatandaştan uygulama yapan polislere sevgi gösterisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 20:04:06. #1.15#