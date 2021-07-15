Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma düştü. Görgü tanığının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden İbrahim Kacaroğlu (65) isimli vatandaş Bahadır Mahallesinden doldurduğu içme sularını 45 ZP 784 plakalı otomobiliyle evine getirirken Elemli Mahallesi Küçükbahçe mevkiinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza bölgesine yakın bir yerde oturan ve gelen sesler üzerine otomobilin uçuruma yuvarlandığını gören Ayşe Kökpınar isimli vatandaş kazayı ekiplere haber verdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracına sıkışmış bir halde bulunan İbrahim Kacaroğlu ekipler tarafından sıkıştığı aracından ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücü Kacaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın görgü tanığı olan Ayşe Kökpınar, "Ben kaza olan yerin karşısında oturuyorum. Birden takırtı sesleri duydum, ses gelen yöne baktığımda otomobilin uçuruma uçtuğunu gördüm. 112 acil servisine haber verdik" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
Otoyolda zincirleme trafik kazası: 2'si polis 3 yaralı
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
8 yaşındaki çocuk, havuzda herkesin gözü önünde boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Petek Dinçöz Kadir Doğulu Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 15:48:50. #1.14#

title