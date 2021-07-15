Yoldan çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma düştü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetti otomobil yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma düştü. Görgü tanığının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan yaralı olarak çıkarılan araç sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden İbrahim Kacaroğlu (65) isimli vatandaş Bahadır Mahallesinden doldurduğu içme sularını 45 ZP 784 plakalı otomobiliyle evine getirirken Elemli Mahallesi Küçükbahçe mevkiinde bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kaza bölgesine yakın bir yerde oturan ve gelen sesler üzerine otomobilin uçuruma yuvarlandığını gören Ayşe Kökpınar isimli vatandaş kazayı ekiplere haber verdi. Olay yerine 112, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracına sıkışmış bir halde bulunan İbrahim Kacaroğlu ekipler tarafından sıkıştığı aracından ağır yaralı olarak çıkarılarak ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan sürücü Kacaroğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın görgü tanığı olan Ayşe Kökpınar, "Ben kaza olan yerin karşısında oturuyorum. Birden takırtı sesleri duydum, ses gelen yöne baktığımda otomobilin uçuruma uçtuğunu gördüm. 112 acil servisine haber verdik" dedi.

Jandarma olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı