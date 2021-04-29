- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi
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- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi

İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL - Haberler | 3. Sayfa

- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kesilmiş ağaçların kütüklerine çarparak durabildi.

- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi

BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında bulunan kesilmiş ağaçların kütüklerine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bilecik'ten Bozüyük istikametine seyir halindeki Yusuf K. idaresinde 07 AOS 715 plakalı Tofaş marka otomobil, Bekdemir Köyü kavşağı mevkiine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ tarafında bulunan kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil yol kenarına parçalanmış halde bırakılan ağaç ve kütüklerinin üzerine çıkarak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralanırken, yaralı olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi
- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi
- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi
- Yoldan çıkan otomobil son anda ağaç kütüklerine çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ OSMAN ÇELİKAL

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