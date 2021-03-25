Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN - Haberler | 3. Sayfa

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçen otomobil, şarampolde kayalıklara çarparak durabildi.

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

KASTAMONU - Kastamonu-Taşköprü karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası karşı şeride geçen otomobil, şarampolde kayalıklara çarparak durabildi. Kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Taşköprü karayolu Hatip köyü mevkiinde 21 yaşındaki Ferdi Balaban idaresindeki plakası öğrenilemeyen Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampolde kayalıklara çarptı. Kazada araçta büyük oranda maddi hasar oluşurken sürücü Ferdi Balaban hayatını kaybetti, araçta yolcu olarak bulunan Baha Karakaya ise yaralandı. Yaralanan Karakaya, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatını kaybeden Ferdi Balaban ise, hastanenin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından polis ve jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu.

Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Yoldan çıkan otomobil kayalıklara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKİF DOĞAN

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