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Yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı

AA - Haberler | Güncel

Erzincan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak tarlaya giren otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Van- Ankara seferini gerçekleştiren Fuat Demirbaş (51) idaresindeki 65 AAR 202 plakalı yolcu otobüsü, Erzurum- Erzincan D-100 kara yolunun Bayırbağ köyü mevkisinde, yağış sonrası kayganlaşan yoldan çıktı.

Tarlaya giren otobüste yaralanan Muhacir A. (57) ile Bedia A. (55) 112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Araçtaki diğer yolcular ise başka bir otobüsle seyahatlerine devam etti.

Yoldan çıkan otobüsteki 2 yolcu yaralandı

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