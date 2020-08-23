Yolda ters duran kaplumbağayı zabıta kurtardı
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Yolda ters duran kaplumbağayı zabıta kurtardı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde ters duran kaplumbağayı fark eden zabıta, düzelterek, yeşillik alana bıraktı.

Yolda ters duran kaplumbağayı zabıta kurtardı
23.08.2020 14:59 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:07

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yol üzerinde ters duran kaplumbağayı fark eden zabıta, düzelterek, yeşillik alana bıraktı. 

Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bulunan Atatürk Bulvarı üzerinde devriye görevindeki İnegöl Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, yol üzerinde ters duran kaplumbağayı gördü. Hemen harekete geçen zabıta, yolu kontrol ederek, kaplumbağanın yanına gitti ve düzelterek yeşillik alana doğru bıraktı. Yoldan geçen araçların altında ezilme tehlikesi olan kaplumbağa, doğaya salındı. 


Kaynak: DHA

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