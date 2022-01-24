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Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sivas'ta kar yağışı nedeniyle mahsur kalarak yurt ve misafirhanelere yerleştirilen vatandaşlardan 178'i tren ile Malatya ve Elazığ'a yolcu edildi.

MALATYA (İHA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle mahsur kalarak yurt ve misafirhanelere yerleştirilen vatandaşlardan 178'i tren ile Malatya ve Elazığ'a yolcu edildi.

Sivas'ta geçtiğimiz günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımı adeta felç etti. Tipi ve kar yağışı nedeniyle birçok yerleşim yerine ulaşım sağlanamazken Sivas-Ankara karayolu başta olmak üzere Sivas-Malatya, Sivas-Kayseri, Sivas-Erzincan, Sivas-Giresun ve Sivas-Tokat yolları da araç ulaşımına kapatılmıştı. AFAD İl Müdürlüğü'nde Sivas Valisi Salih Ayhan başkanlığında kriz merkezi oluşturuldu. Otobüs seferleri durdurularak yolcular kentte bulunan misafirhane ve yurtlara yerleştirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan, yurtlarda ve misafirhanelerde kalan vatandaşları ziyaret etti. Her türlü ihtiyaçları giderilen vatandaşlardan Malatya ve Elazığ'a gidenler ise tren ile gönderildi. - SİVAS

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

Yolda mahsur kalan vatandaşlar yurtlara yerleştirildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Malatya, Elazığ, Sivas, kar, Yerel, Haber

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