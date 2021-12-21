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Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının ardında mahsur kalan tır sürücülerine jandarma ekipleri sahip çıktı.

MUŞ (İHA) - Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

MUŞ - Muş'un Varto ilçesinde etkili olan kar yağışının ardında mahsur kalan tır sürücülerine jandarma ekipleri sahip çıktı.

Varto ilçesinde iki günden beri etkili olan kar yağışının ardında Erzurum'un Hınıs ile Muş'un Varto karayolundaki Seferek Geçidi mevkiindeki 2 bin rakımlı bölgede bazı sürücüler mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye giden jandarma ve Kızılay ekipleri, yolda mahsur kalan sürücülere yiyecek ve su ikramında bulundu.

Erzurum'un Hınıs ilçesinden gelip Muş üzerinden Diyarbakır'a gideceğini söyleyen tır sürücüsü Şevket Çevik, jandarma ve Kızılay ekiplerinin yardımlarına geldiğini belirterek, "Yolun kaygan olması sonucu tırımız şarampole kaydı. Sağ olsun jandarma ve Kızılay bize sahip çıktı. Bize yiyecek getirdiler" dedi.

Yolda mahsur kalan sürücülerin yanında her zaman olacaklarını söyleyen Kızılay Varto Şubesi Başkanı Hamza Sezgin Yonat ise İlçe Jandarma Komutanlığımız aracılığıyla Seferek Geçidi'nde araçların ve insanların mahsur kaldığını öğrendiklerini belirterek, "Karda mahsur kalanlar için yiyecek ve su alarak bölgeye intikal ettik. Yolda tırların kaldığını gördük. Sürücülere gerekli yiyecek ve su ikramında bulunduk. Bundan sonra da yolda kalan vatandaşlarımıza Kızılay'ımızın ikramı olacaktır. Biz Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın imdadına yetişmeye çalışacağız. Hiçbir zaman insanlarımızı mağdur etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karayolları ekipleri ise bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

Son dakika haberi... Yolda mahsur kalan sürücülere jandarma sahip çıktı

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İhlas Haber Ajansı / Fatih Çelik - Son Dakika Haberleri

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