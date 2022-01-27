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Yolda kalan yolcular emniyete sığındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Yolda kalan yolcular emniyete sığındı

Sivas'ta seyahat ettikleri yolcu otobüsü arızalanınca yolda kalan çok sayıda kişi Zara Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Sivas'ta seyahat ettikleri yolcu otobüsü arızalanınca yolda kalan çok sayıda kişi Zara Emniyet Müdürlüğünde misafir edildi.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Zara ilçesinde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Eskişehir'den Van'a gitmekte olan yolcu otobüsünün, Zara çevre yolunda yolcu indirdiği esnada arızalandı. Arazı giderilemeyince otobüste beklemek zorunda kalan yolcular üşümeye başladı. Durumun haber alınması üzerine yaklaşık 30 yolcu midibüs ve polis araçları ile ilçe emniyet müdürlüğü binasına taşınarak burada misafir edildi. Üşüyen yolculara burada sıcak ikramlarda bulunuldu. Arızanın giderilmesi ile yolcular memnuniyet içerisinde otobüslerine dönerek Van'a hareket etti. - SİVAS

Yolda kalan yolcular emniyete sığındı

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Eskişehir, Sivas, Van, Yerel, Haber

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