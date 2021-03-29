Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı
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Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı

İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN - Haberler | Yerel

Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı Yolda fenalaşan vatandaşı 112 kurtardı Balıkesir'de yolda yürürken fenalaşarak yere yığılan vatandaşı, 112 ekipleri kurtardı.

Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı

Yolda fenalaşan vatandaşı 112 kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'de yolda yürürken fenalaşarak yere yığılan vatandaşı, 112 ekipleri kurtardı. Kısa sürede olay yerine gelen acil servis ekipleri, sürekli nabız kontrolü yaptıkları hastayı ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Balıkesir'de şehrin en işlek noktalarından birisi olan deve loncası mevkiinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 62 yaşındaki Ümit G., fenalaşarak aniden yere yığıldı. Vatandaşların 112 ekiplerine haber vermesi ile olay yerine kısa sürede gelen acil servis ekipleri yerde yatan vatandaşa ilk müdahaleyi yaptı. Sürekli olarak nabız kontrolü yapılan vatandaşın marketten çıktığı öğrenilirken, market poşetini de elinden bırakmaması dikkatlerden kaçmadı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan vatandaş 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir Devlet Hastanesi'nde detaylı muayenesi yapılan Ümit G.'nin epilepsi hastası olduğu öğrenilirken, genel durumunun iyi olduğu açıklandı.

Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı
Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı
Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı
Yolda fenalaştı, 112'nin acil müdahalesi ile hayata bağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN KÜÇÜKAKMAN

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