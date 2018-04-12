Yolcuyu Uçaktan Sürükleyerek Çıkaran Görevli Atıldığı Şirkete Dava Açtı

ABD'de geçen yıl nisan ayında bir yolcuyu uçaktan sürükleyerek çıkaran güvenlik görevlisi James Long, atıldığı hava yolu şirketine, havacılık dairesine ve Chicago kent yönetimine dava açtı.

SÜRÜKLEYEREK UÇAKTAN ÇIKARDI

Vietnam asıllı Amerikalı doktor David Dao, yerini hava yolu şirketi çalışanına vermek istemeyince Long tarafından sürüklenerek uçaktan çıkarılmıştı. Uçakta yaşanan olayın görüntüleri, sosyal medyada yankı uyandırmış, Chicago's O'Hare havaalanında gösteriler düzenlenmiş ve United Airlines'ı zor durumda bırakmıştı.

DAVA AÇTI

James Long, United Airlines şirketini, havacılık dairesinin Chicago birimini ve kent yönetimini, uçakta nasıl güç kullanacağına ilişkin eğitim almadığı iddiasıyla dava etti.

2 DİŞİNİ KAYBETTİ, BURNU KIRILDI

United Airlines ile miktarı açıklanmayan bir anlaşmaya varan Dao, sürüklenerek uçaktan çıkarılırken iki dişini kaybetmiş, burnu kırılmıştı. Hava yolu şirketi, olaydan sonra dolu uçaklarında çalışanlarına son dakikada koltuk verilmesi politikasını değiştirmişti.