Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü

28.11.2020 16:12 | Son Güncelleme: 28.11.2020 16:16
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü

KOCAELİ'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce'nin (45) otobüse binen yolcuları, "Hoş geldiniz efendim" diyerek karşıladığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü.

KOCAELİ'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce'nin (45) otobüse binen yolcuları, "Hoş geldiniz efendim" diyerek karşıladığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü. İşini severek yaptığını belirten İnce, davranışı nedeniyle bazı yolcuların inmeden önce yanına gelerek kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.  

İzmit-Kartal arasında halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce, otobüse binen her yolcuyu tebessümle birlikte, "Hoş geldiniz efendim, günaydın, iyi akşamlar" diyerek karşılamasıyla dikkat çekiyor. Bir yolcu, Turan İnce'nin yolcuları karşılamasını cep telefonu kamerasıyla ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Turan İnce'nin yolculara davranışı takdir topladı.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'İşini her zaman severek yaptığını söyleyen Turan İnce, "5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. İşimizi her zaman severek yapıyoruz, inanın araçlarımıza sabah bindiğimiz zaman evimize nasıl bir misafir geliyorsa aynı karşılamayı yolcularımıza yapıyoruz. 'Hoş geldiniz efendim, günaydın ya da iyi akşamlar' diyorum. Yolcuların bazıları şaşırıyor hoş geldiniz deyince. Yolcularımız tabii ki bizim başımızın tacı, evimize gelen misafiri nasıl karşılıyorsak yolcularımızı da aynı şekilde karşılıyoruz" dedi.'YOLCULAR TEŞEKKÜR EDİYOR'

Yolcuların şaşırıp teşekkür ettiklerini ifade eden İnce, "Bazen yolcular şaşırıyor, bazen de durakta inmeden önce yanıma gelip teşekkür ediyorlar. Böyle olunca daha da motive oluyoruz. Bir yolcumuz benim görüntümü çekip sosyal medyada paylaşmış. Olaydan haberim yoktu benim, sosyal medyada yayılınca akşam eve gidince öğrendim. Hoş geldiniz kelimesi demek ki güzel bir şeymiş, bu nedenle sanırım çok paylaşıldı. Yakınlarım aradıktan sonra öğrendim ben olayı. Ailem ve arkadaşlarım beni sosyal medyada görünce bir sürü telefon aldım. Onlar benim insanlarla diyaloğumun iyi olduğunu bilmelerine rağmen şaşırdılar. Ailem de çevremdeki insanlar da benimle gurur duydular" diye konuştu. 

Bunlar da ilginizi çekebilir

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi! Ekipler harıl harıl mezar yeri kazıyor
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Uçakta cesur fotoğraflarını paylaşıp, ücrette anlaştığı yolcularla cinsel ilişkiye girdi
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor
Vaka sayısının patladığı kentte hastanelerin otoparkları yoğun bakıma dönüştürülüyor

Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü
Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

İlgili Haberler

Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
Trafikte kavga ettiği halk otobüsü şoförüne copla saldırdı
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
AFYONKARAHİSAR - Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı (2)
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında 'dönüşüm' anlaşması
İETT ile özel halk otobüsü şirketleri arasında "dönüşüm" anlaşması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Osman Kavala Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Bülent Ersoy Mehmet Ali Erbil Diego Armando Maradona
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Tolga Ciğerci Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Ölü Kaza İran Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yolcuları 'Hoş geldiniz' diyerek karşılayan halk otobüsü şoförü ilgi gördü - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 16:30:45. #1.15#
title