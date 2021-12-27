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Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Şensöz - Haberler | Güncel

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değiştiBURSA Bursa'da sağlık çalışanı genç, evlilik teklifi için ilginç bir yöntem denedi.

BURSA (İHA) - Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

BURSA Bursa'da sağlık çalışanı genç, evlilik teklifi için ilginç bir yöntem denedi. Babasının özel halk otobüsünü fırsata çeviren genç, otobüsün tabelasına "benimle evlenir misin?" yazarak teklifini gerçekleştirdi.

Bursa'da Acil Tıp Teknisyeni olan Barışcan Arslan, kız arkadaşına evlilik teklifi etmek istedi. Barışcan Arslan, babasına ait özel halk otobüsünü alarak bunu fırsat bildi. Otobüsün tabelasına 'Benimle evlenir misin?' yazdırdıktan sonra kız arkadaşı öğretmen Beyza Sivri'nin kapısına giderek evlenme teklifinde bulundu. Çiftin bu unutulmaz anları arkadaşları tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çiftin yakın arkadaşlarının da katıldığı evlilik teklifi organizasyonunda pankartlar açılıp meşaleler yakıldı. Beyza öğretmen ise şaşkınlığını gizleyemezken mutluluk gözyaşları içerisinde 'evet' cevabını verdi.

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

Yolcu otobüsünün rotası evlilik teklifi için değişti

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